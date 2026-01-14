Tapo C530WS controlla l'esterno di casa a 360° e funzioni AI (-25%)

Tapo C530WS è una telecamera WiFi pensata per l’outdoor. Facile da installare e soprattutto intelligente grazie all’integrazione dell’AI. L’esterno della tua casa rimane controllato a 360° grazie alla rotazione e all’individuazione del movimento. Anche la gestione è resa elementare tramite l’app che scarichi sia su Android che su iOS. Tutte queste caratteristiche sono già eccellenti, ciò che stupisce è il suo prezzo: appena 59,99€ su Amazon. Tutto merito dello sconto del 25% disponibile in questo momento,mettila in carrello prima che risalga.

Telecamera WiFi per l’esterno: tutte le sue funzioni

I dispositivi di videosorveglianza TP Link sono prodotti di grande qualità. La Tapo C530WS non è da meno grazie alle sue funzioni integrate. Con dimensioni compatte e tutto il necessario per installarla, puoi montarla ovunque all’esterno. Infatti è impermeabile e resistente per rimanere anche sotto la pioggia o il sole cocente e non smettere mai di funzionare.

Per chi è consigliata? La sicurezza che apporta al tuo appartamento, giardino o persino negozio è innegabile. Le sue caratteristiche tecniche, infatti, rendono questa telecamera WiFi da esterno un gioiello. La videocamera Tapo offre:

visione 3K con obiettivo 5MP per dettagli incredibili;

con obiettivo 5MP per dettagli incredibili; rotazione con sistema a 360° per zero angoli ciechi;

per zero angoli ciechi; visione notturna a colori Starlight;

Starlight; rilevamento di movimento con AI per identificazione delle persone e tracciamento;

e tracciamento; audio bidirezionale per comunicazione a distanza;

per comunicazione a distanza; Allarme sonoro e luminoso in caso di pericolo.

Tapo C530WS, come si usa?

Utilizzare la telecamera per l’esterno è semplicissimo. Basta installare sul tuo smartphone l’applicazione ed il gioco è fatto. Questa è disponibile sia su Android che iOS e può essere installata anche su più dispositivi: basta usare lo stesso account e tutta la famiglia potrà sfruttarne le funzioni.

Inoltre, la videocamera Tapo C530WS è dotata di uno slot per inserire al suo interno una microSD fino a 512 GB e salvare tutti i filmati che ritieni opportuni. Per quanto riguarda la sua connessione, infine, puoi optare per la modalità WiFi se la linea è sufficiente o sfruttare un collegamento con cavo, attraverso il suo sistema Ethernet.

Lo sconto di Amazon di gennaio 2026

Con l’offerta del 25% disponibile su Amazon, la telecamera Tapo per l’esterno è più economica che mai. Approfitta della promozione e aggiungila al tuo carrello a soli 59,99€ subito, prima che il prezzo risalga.