Tapo L530E da acquistare subito: lampadina smart a prezzo OUTLET

Tapo L530E è la lampadina di cui non fare a meno se vuoi una casa smart e personalizzabile. Resa massima al prezzo minimo con lo sconto in corso su Amazon. È dotata di attacco E27, sistema multicolor e la gestisci sia da applicazione che con assistenti vocali. Acquistane subito quante ne vuoi perché con ribasso del 38%, le paghi appena 7,99 euro ciascuna.

Lampadine smart? Sono una rivelazione. Finalmente metti all’opera Google e Alexa se li hai e puoi personalizzare la luce come meglio credi. Il modello Tapo L530E è ideale per lampade da tavolo, comodino e tutti gli altri dispositivi che sfruttano un attacco E27. Si avvitano e sono subito pronte per funzionare. Non occorre effettuare alcun acquisto secondario visto che funzionano senza hub e sono gestibili direttamente dallo smartphone. Scarica l’applicazione e personalizzale come meglio credi. Nel caso tu ne abbia più di una, conta che è disponibile la gestione di gruppo per sincronizzarle tra di loro e creare gruppi a seconda delle stanze e così via. Con una potenza di 806 Lumen, illuminano l’equivalente dei vecchi 60W.

Ma sono smart perché? Oltre a farti accedere al controllo da remoto e vocale, eventualmente, sono personalizzabili in tutti gli aspetti. Trattandosi di prodotti multicolor, hai a disposizione una palette di colori da 16 milioni di opzioni e non solo, puoi anche scegliere le più classiche tonalità di bianco se sei fedele alle opzioni classiche. Scegli anche con quale intensità illuminare l’ambiente grazie all’opzione di dimmerabilità per effetti sia belli pieni che più soft. Infine, non dimenticare tutte le opzioni legare alla temporizzazione con cui puoi creare accensioni e spegnimenti automatici, routine con comandi vocali e così via.

A soli 7,99 euro su Amazon, la Tapo L530E è la lampadina smart LED da acquistare al volo. Comprala in sconto del 38% subito.