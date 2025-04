Tapo L630 per un paio di faretti LED e smart oltre che colorati a 8,50€

Tapo L630 è la risposta alle tue domande. Hai dei faretti e non sai come renderli intelligenti? Nessun problema, con il sistema di TP Link puoi trasformare qualunque fonte di luce in una di ultima generazione. Questo modello, ad esempio, è dotato di attacco Gu10 e per tale motivo è ideale sia per sistemi da incasso che esterni. Con uno sconto del 32% su Amazon, porti a casa 2 pezzi a soli 16,99 euro pagando appena 8,50€ ciascuna.

Faretti Gu10 smart con le Tapo L630 a tua disposizione

Rendi qualunque angolo della tua casa intelligente grazie alle Tapo L630, delle lampadine di ultima generazione e smart. Infatti le puoi gestire direttamente tramite l’app sul tuo smartphone che con mille opzioni a disposizione oppure con dei comandi vocali. Il sistema, infatti, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant per non farti mancare nulla. Non ha bisogno di hub per essere installato, entra in funzioni all’istante: non resta che scegliere in quale spazi della casa metterle.

Grazie al loro attacco Gu10 sono funzionali e rendono anche quei faretti difficili da trovare di ultima generazione. La luce che emettono è completamente personalizzabile e non solamente in termini di luminosità ma anche di colori. Con 16 milioni di possibilità a disposizione e variazioni di bianco caldo, freddo e neutro, trovi esattamente la shade di cui eri in cerca. Ogni faretto è in grado di illuminare con una potenza di 350 Lumen strizzando l’occhio sia alla bolletta che all’ambiente grazie al risparmio energetico integrato. Va da sé che se decidi di acquistarne più pacchi, anche in tempi diversi, poi puoi controllare le lampadine anche in blocco.

A soli 16,99 euro su Amazon con uno sconto del 32%, le Tapo L630 costano appena 8,50€ ciascuna per un affare senza precedenti. Se sei interessato non perdere un secondo e aggiungile ora al carrello.