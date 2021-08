TAPO: la lampadina smart che ti RIVOLUZIONA casa

La lampadina smart di TP Link, TAPO, è in promozione su Amazon a soli 10,89€. Risparmiando circa cinque euro te la porti a casa e rendi la tua casa subito intelligente. Le spedizioni avvengono in appena un giorno grazie ai servizi Prime assicurati.

Lampadina smart TAPO: la installi ed hai subito la casa intelligente

Avere una casa smart è la tendenza degli ultimi anni: con le lampadine smart non solo ottieni questo risultato, ma soprattutto non devi spendere una cifra di soldi visto che sono economiche e svolgono il loro lavoro nei migliori dei modi.

Questa di TP Link, la TAPO, è una delle migliori sul mercato. Arriva in appena un giorno a casa tua e la utilizzi fin dal primo momento. Ti basta montarla sulla tua lampada preferita per sbloccare tutte le funzioni intelligenti collegate ad essa.

Ad esempio la controlli con l'applicazione su smartphone Android e iOS o se hai gli assistenti vocali in casa, tipo Amazon Alexa o Google Assistant, la controlli con solo un comando vocale.

In generale puoi farci ciò che vuoi: la accendi, la spegni, imposti un timer per trovarla aperta ad una certa ora e non solo. Tra le sue funzioni, infatti, ci sono anche l'intensità della luce e il colore. La prima ti permette di selezionare un livello in luminosità così da rendere la luce fioca o splendente mentre la seconda ti permette di optare per una colorazione a scelta e rendere la stanza subito più divertente.

Insomma, la lampadina smart TAPO è un vero portento: acquistala su Amazon a soli 10,89€. Le spedizioni sono gratuite per i membri non Prime nei punti di ritiro.