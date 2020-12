Tappetini per mouse: i migliori da acquistare su Amazon

Se state cercando un tappetino da gaming per il vostro nuovo PC da gaming o per il vostro piccolo angolo di “smart-home-office”, ecco a voi una piccola selezione dei migliori tappetini da acquistare su Amazon sia in sconto, sia ad un prezzo tra i più bassi di sempre.

Tappetino per mouse Logitech G440

Iniziamo con il Logitech G440 che è in offerta al prezzo di 25 euro invece dei consueti 30,99 euro. Questo tappetino per mouse oppone una resistenza minima a qualsiasi mouse quando si eseguono movimenti di precisione tipici dei giochi competitivi. È indubbiamente un ottimo acquisto per qualsiasi PC gamer o per qualunque persona utilizzi il computer per il proprio lavoro.

Tappetino per mouse della TECKNET

Continuiamo con il tappetino per mouse della TECKNET che grazie al suo prezzo competitivo di soli 7,99 euro è uno tra i più venduti e apprezzati su Amazon. Questo tappetino per mouse assicura un controllo eccellente, una scorrevolezza incredibile e una precisione migliorata e può essere utilizzato con ogni tipo di mouse. Non dovrete neanche preoccuparvi che il tappetino possa scivolare via grazie alla sua base gommata e stabile da 3 mm che lo mantiene fisso al suo posto.

Tappetino per mouse Razer Sphex V2

Impossibile non conoscere il marchio Razer, il leader nel settore degli accessori da gaming e non solo. Al costo di soli 14,99 euro potreste portarvi a casa uno dei tappetini esteticamente più belli di questa nostra selezione. La superficie in policarbonato resistente di Razer Sphex V2 è stata testata in laboratorio per resistere a elevati impatti e strappi ed è compatibile con ogni tipologia di mouse per una perfetta scorrevolezza e precisione.

Tappetino per mouse Corsair MM100

Altrettanto difficile è non conoscere il marchio Corsair, uno dei più sicuri e affidabili per quanto riguarda i componenti hardware dei PC da gaming. Al contempo è davvero ottima anche la sua selezione di accessori per PC tra cui questo tappetino per mouse che presenta una superficie textile-weave progettata per il tracciamento a livello di pixel targeting e il basso attrito. Può essere vostro al prezzo di soli 9,99 euro.

Tappetino per mouse Silent Monsters

A soli 6,90 euro potreste portarvi a casa un altro dei tappetini per mouse molto apprezzato dai clienti del noto e-commerce. Questo tappetino della Silent Monsters presenta un piano d’appoggio da scrivania con fondo gommato antiscivolo e una superficie ad attrito ridotto che garantisce un movimento rapido e silenzioso di qualunque tipologia di mouse. Sono presenti tanti modelli personalizzati, uno tra i più belli rappresenta un atlante geografico in stile antiquato e costa solo 8,99 euro.

Tappetino per mouse HP Pavilion Gaming 300

Concludiamo con un altro apprezzatissimo tappetino del noto marchio di informatica HP. Con soli 9,99 euro potete portarvi a casa un tappetino in tessuto antisfilacciamento che garantisce un’estrema resistenza, anche per i gamer più accaniti. Inoltre potete portare il lavoro e il gioco ovunque voi vogliate grazie allo spessore di soli 2 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.