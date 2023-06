Tappetino di ricarica Belkin da 10W: su Amazon quasi a metà prezzo (12,99€)

Ti piacerebbe ricaricare il tuo smartphone in modo facile e veloce, senza dover usare cavi o connettori? Allora non perderti questa fantastica offerta su Amazon: il tappetino di ricarica wireless Belkin Boost Charge da 10W è in sconto del 48% e costa solo 12,99 euro invece di 24,99 euro.

Questo caricabatteria wireless rapido è certificato Qi e compatibile con i dispositivi iPhone, AirPods, Samsung, Google e altri. Scopri tutte le sue caratteristiche e approfitta subito dell’offerta prima che scada.

Tappetino di ricarica Belkin in offerta: scopri le sue caratteristiche

Ti basta appoggiare il tuo telefono o le tue cuffie sul tappetino e la ricarica inizierà automaticamente, senza bisogno di cavi o connettori. Il tappetino di ricarica wireless Belkin Boost Charge da 10W offre una ricarica fino a 10 watt, il che significa che puoi ricaricare il tuo dispositivo più velocemente rispetto ai caricabatterie standard.

Inoltre, il tappetino è in grado di ricaricare anche attraverso le custodie in plastica leggera, fino a 3 mm di spessore1, così non dovrai togliere la protezione al tuo telefono ogni volta che vuoi caricarlo.

Belkin Boost Charge da 10W ha un design elegante e minimalista ed è dotato di una superficie antiscivolo che impedisce al tuo dispositivo di cadere e una spia LED che ti indica lo stato della ricarica. Il tappetino è protetto da una garanzia di 2 anni e da una certificazione Qi, che garantisce la sicurezza e la compatibilità del prodotto.

E ora puoi approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon: il tappetino di ricarica wireless Belkin Boost Charge da 10W è disponibile a soli 12,99 euro invece di 24,99 euro, con uno sconto del 48%.

