Tappetino mouse RGB: grande e bellissimo, non esitare (-26%)

Il tappetino mouse gaming in misura XXL è in promozione su Amazon a soli €13,99. Hai l'opportunità di acquistarlo a un prezzo ridotto grazie al ribasso al 26% che permette di risparmiare qualche euro in più e investirli in altri accessori.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Tappetino mouse gaming: perché acquistarlo è una buona scelta

Proteggere la scrivania dall'attrito di tastiera e mouse dovrebbe essere un pensiero fisso nella tua mente. Se poi ami giocare ai videogiochi, sai bene che momenti di stress potrebbero portarti a reagire in modo un po' violento con questi due dispositivi e a causare qualche danno. Acquistare un tappetino mouse gaming, quindi, non solo rende la tua postazione di gioco più innovativa ma bensì la tutela in tutti i sensi.

Questo in offerta ha una dimensione effettiva di 80 x 30 cm dunque riesce a coprire una buona porzione della scrivania e riesce a garantirti un ottima porzione di spazio libero su cui muovere la mano con il mouse. Ciò che lo rende veramente bello tuttavia, è il sistema di illuminazione RGB che contorna tutta la superficie esterna del tappetino. Attraverso 12 modalità differenti riesce a creare dei giochi di luce pazzeschi che rendono l'esperienza in gaming più immersiva. Per attivarla non devi fare altro che attaccare l'alimentazione USB al tuo computer o una presa idonea.

Per ultimo ma non per importanza, la parte sottostante del tappetino è antiscivolo così da garantirti il massimo del comfort.

Puoi acquistare il tappetino mouse gaming XXL su Amazon a soli €13,99. Se lo ordini subito, entro 48 ore lo ricevi a casa ovviamente se sei membro Prime. In caso contrario non ti preoccupare perché le spedizioni gratuite sono disponibili anche per la consegna nei punti di ritiro.