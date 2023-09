Tappetino per mouse da gaming con luci RPG: solo 14€ su Amazon

Questo tappetino per mouse da gaming con luci RPG è oggi disponibile su Amazon a soli 14,80 euro. Un accessorio che non è solo funzionale, ma aggiunge anche un tocco di stile e atmosfera al tuo setup di gioco.

Tappetino per mouse da gaming RGB: le caratteristiche

Il tappetino per mouse da gioco ha dimensioni ottimali di 800x300x4mm, il che significa che offre spazio sufficiente per il tuo laptop e il mouse. Hai ampio spazio per muovere il mouse liberamente, il che si traduce in un’esperienza di gioco più fluida e confortevole. Inoltre, il suo design moderno aggiunge un tocco di stile al tuo setup di gioco.

Il merito di tanta personalizzazione è dato dalle 12 modalità di illuminazione diverse, tra cui 9 colori statici e 3 modalità dinamiche. Queste luci creano un’atmosfera distintiva durante il gioco o il lavoro, dando vita al tuo spazio di gioco. La funzione di memoria ti permette di mantenere l’ultima impostazione luminosa anche quando spegni e riaccendi il tappetino.

Il tappetino è progettato per prestazioni ottimali. La base in gomma naturale antiscivolo garantisce che il tappetino rimanga saldamente fissato al desktop, anche durante le sessioni di gioco più intense. La superficie ultra liscia consente un movimento preciso del mouse, ottimizzata per movimenti rapidi che richiedono velocità e controllo.

Non dovrai preoccuparti di eventuali incidenti con liquidi. Il design impermeabile del tappetino impedisce che i liquidi danneggino il tuo tavolo o il tappetino stesso. Se qualche goccia di liquido dovesse finire sul tappetino, si formeranno semplici goccioline d’acqua che potrai facilmente pulire, senza ritardi nel lavoro o nel gioco.

L’offerta attuale su Amazon è davvero incredibile. Con soli 14,80 euro, puoi portare a casa questo tappetino per mouse da gaming con illuminazione RGB e migliorare notevolmente la tua esperienza di gioco. È un investimento piccolo ma significativo per tutti gli appassionati di giochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.