Tariffe bloccate e zero pensieri: passa a Engie e metti al sicuro le bollette

Con l’offerta Engie Energia PuntoFisso 24 Mesi hai quello che ti serviva per trovare maggiore stabilità per le tue finanze domestiche senza temere l’arrivo delle bollette puntando su una tariffa a prezzo bloccato addirittura per due anni. Attivabile direttamente online in pochi passaggi, Engie ti consentirà di bloccare il prezzo della luce e del gas fino al 2028 dal momento dell’attivazione, per una sicurezza e una tranquillità a lungo termine semplicemente da sogno.

Scegliere questa offerta significa conoscere in anticipo quale sarà il costo dell’energia applicato ai tuoi consumi per l’intera durata del contratto. Un vantaggio non da poco perché il prezzo stabilito al momento della stipula rimane invariato per 2 anni, anche se nel mondo i prezzi di mercato aumentano, mettendoti quindi al riparo da qualsiasi imprevisto che non dipende da te.

Quali sono questi costi? Per l’energia elettrica puoi scegliere addirittura tra due profili, una possibilità che non tutti garantiscono: la tariffa monoraria a un prezzo fisso di 0,0974 €/kWh a tutte le ore e per tutti i giorni, weekend compresi, e la classica opzione a fasce che si divide in F1 (0,1005 €/kWh), F2 (0,1048 €/kWh) e F3 (0,0888 €/kWh). La scelta dipende dalle tue esigenze: se vivi quotidianamente la casa, magari perché lavori in smart, è meglio optare per la monoraria. Al contrario, se torni a casa la sera e nei weekend, le fasce sono quelle che ti permetteranno di risparmiare di più.

Per quanto riguarda riscaldamento e cucina, potrai bloccare il prezzo del gas a 0,3665 €/Smc. Per entrambe le forniture devi aggiungere poi 84€ di commercializzazione l’anno ciascuna, un costo che viene spalmato mensilmente sull’importo della bolletta.

Se non sei sicuro che sia conveniente non preoccuparti perché prima di attivare l’offerta potrai fare una simulazione e capire quanto andresti a spendere a seconda dei tuoi consumi. Ti basterà caricare una tua bolletta o inserire i tuoi consumi medi per avere una simulazione e una stima precisa della spesa mensile.

A quel punto, quando avrai deciso, l’attivazione si completa in soli 4 passaggi online: ti basta premere su “Configura ora“, scegliere la fornitura, inserire i tuoi dati anagrafici e di pagamento, confermare l’identità e poi sarà Engie a occuparsi di tutto, compresa la disdetta al tuo attuale gestore. L’iter amministrativo per il cambio richiederà circa 1-2 mesi, ma sarai informato passo dopo passo sull’attivazione.