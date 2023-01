Tariffe Vodafone Casa 2023, quali le novità?

Ci sono novità in merito alle tariffe Vodafone Casa 2023, sia per coloro che sono già clienti di telefonia mobile con gestore e sia per coloro che non lo sono.

Per i primi è previsto uno sconto super, mentre per i secondi le chiamate illimitate se attivano l’offerta in questa pagina.

In pratica, chi è già cliente mobile di Vodafone, pagherà per il servizio fibra 22,90 euro al mese, chi non lo è pagherà 27,90 euro al mese.

Tariffe Vodafone Casa 2023: le novità

Cliccando su questo link e attivando una delle due tariffe Vodafone Casa 2023, inclusi nel prezzo ci sono le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il costo di attivazione, il modem e la sua spedizione.

Per quanto riguarda la velocità di connessione Internet, arriva fino a 2,5 GBPS.

Come dicevamo, per scegliere la tariffa Vodafone che meglio si adegua alle esigenze personali, basta accedere QUI e attivarla senza nessun vincolo e con rinnovo automatico ogni 24 mesi.

Il costo mensile di Internet Unlimited è di 27,90 euro. Ecco tutti i dettagli:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; costo di attivazione compreso nel canone mensile;

internet fino a 2,5 GBPS in FTTH sulla GigaNetwork Fibra. La velocità massima di navigazione si può raggiungere grazie al collegamento FTTH tramite il modem Wi-Fi 6 fornito dall’operatore rosso con questa offerta;

sulla GigaNetwork Fibra. La velocità massima di navigazione si può raggiungere grazie al collegamento FTTH tramite il modem Wi-Fi 6 fornito dall’operatore rosso con questa offerta; modem con Wi-Fi Optimizer, un software intelligente che riesce a ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi presenti in casa.

Come detto in precedenza, coloro che sono già clienti di Vodafone Mobile, potranno attivare questa offerta Internet Unlimited a un prezzo ancora più scontato, ossia pari a 22,90 euro al mese anziché 27,90 euro al mese.

Con Vodafone non sono previsti vincoli di permanenza, quindi è possibile disdire quando si vuole. Basta soltanto restituire la Vodafone Station entro 30 giorni dalla disattivazione della linea.

