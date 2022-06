TaRRaK: c'è il decryptor per il ransomware

Comparso nel giugno 2021, TaRRaK è un ransomware scritto in .NET in grado di sottoporre a crittografia ben 178 formati di file. Tra questi figurano gli archivi ZIP e i documenti DOC o XLS, ma anche le immagini JPG e i video MP4. Insomma, i contenuti presenti negli hard disk di tutti noi. Oggi il team di Avast mette a disposizione gratuitamente il decryptor utile a recuperarli in seguito a un eventuale attacco subito.

Da Avast il decryptor per il ransomware TaRRaK

Una volta cifrati, ai contenuti viene assegnata l’estensione .TaRRaK e risultano inaccessibili. L’unico modo per rientrarne in possesso è quello che passa dal pagamento del riscatto chiesto dai cybercriminali. Fortunatamente, grazie a questo piccolo tool, è possibile ripristinarli senza mettere mano al portafogli e senza ulteriori grattacapi. Per i link al download e tutti i dettagli di natura tecnica rimandiamo all’approfondimento pubblicato dalla software house. Ci sono anche le istruzioni passo passo per l’uso, utili per i non addetti ai lavori e per chi ha poca dimestichezza con le applicazioni nell’ambito della cybersecurity.

L’immagine qui sotto è quella impostata dal ransomware come sfondo del desktop dopo aver eseguito l’attacco. Una sorta di presa in giro nei confronti delle vittime che recita quanto segue.

Ooops. I tuoi file importanti sono stati cifrati da TaRRaK!

Chi è interessato a saperne di più sulle modalità di funzionamento di questa particolare tipologia di malware, purtroppo sempre più diffusa, può trovare un lungo elenco di approfondimenti su queste pagine. Su tutti, ne consigliamo uno in merito alle tempistiche necessarie per eseguire le violazioni e a come sono cambiate negli ultimi anni.

