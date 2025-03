Task Manager di Windows: la guida definitiva per sfruttarlo al massimo

Spesso il Task Manager di Windows viene utilizzato semplicemente per chiudere un’app quando si blocca o per controllare il consumo delle risorse di sistema. In realtà, è uno strumento utilissimo e molto versatile che potremmo definire il coltellino svizzero di Windows.

Molti utenti lo ignorano, ma questa utility dispone di un’ampia gamma di funzionalità avanzate per gestire al meglio il sistema operativo. Tra queste ci sono strumenti specifici per ottimizzare le prestazioni del PC, risolvere problemi e ottenere una panoramica completa dei processi in esecuzione.

In questa guida scopriremo le funzioni nascoste del task manager che possono trasformarlo in un alleato importantissimo per gestire al meglio il sistema operativo.

Attiva la modalità efficienza per ridurre il consumo di risorse

Iniziamo con una funzione poco conosciuta che può migliorare visibilmente le prestazioni del PC. A volte, il sistema operativo diventa improvvisamente più lento e non riusciamo a capire il perché. Spesso i rallentamenti dipendono da uno o più processi attivi in background che consumano troppa CPU o RAM. Attivando la Modalità Efficienza (Efficiency Mode), potrai ridurre automaticamente le risorse consumate dai processi meno prioritari, migliorando così le prestazioni generali del sistema.

Ecco come attivarla:

Apri il Task Manager premendo la combinazione Ctrl+Alt+Canc, quindi seleziona la voce “ Gestione Attività”

Apri la scheda “ Processi ”.

Individua uno o più processi che consumano un’elevata quantità di risorse, selezionali con il tasto destro e scegli la voce “ Modalità Efficienza “, quindi premi “OK” per confermare l’attivazione.

A questo punto vedrai un’icona a forma di foglia accanto al processo ottimizzato.

Attenzione: assicurati di non attivare questa modalità per processi critici di sistema per evitare di causare instabilità o rallentamenti involontari. Scegli la modalità efficienza per software di terze parti che consumano risorse in background.

Blocca gli aggiornamenti in tempo reale

Il Task Manager aggiorna continuamente la lista dei processi attivi, ordinandoli in base all’uso delle risorse. Questo rende molto difficile monitorare un’applicazione specifica e, in generale, non consente di avere un quadro preciso delle prestazioni del sistema in tempo reale.

Per ovviare a questo problema, puoi congelare temporaneamente gli aggiornamenti.

Ecco come fare:

Apri il Task Manager

Nella schermata principale del task manager tieni premuto il tasto CTRL mentre osservi le statistiche.

Rilascia il tasto quando hai finito per riprendere l’aggiornamento in tempo reale.

Questa funzione è particolarmente utile quando devi confrontare i valori o analizzare il comportamento di un processo specifico senza che la lista si aggiorni continuamente.

Ordina i processi in base al consumo

Generalmente, il Task Manager viene utilizzato per monitorare il consumo di CPU, RAM, disco e rete. Tuttavia, come avviene per le singole app, l’aggiornamento costante dell’elenco dei processi può rendere difficile individuare quelli che assorbono più risorse.

Per fortuna è possibile ordinare i processi in base al consumo, ecco come:

Apri il Task Manager

Fai clic sull’intestazione della colonna desiderata (CPU, Memoria, Disco, Rete).

Così facendo potrai visualizzare i consumi in ordine crescente o decrescente per identificare subito le attività che stanno sovraccaricando il sistema.

Come visto nel punto 2, per evitare che le statistiche vengano aggiornate continuamente, puoi bloccarle tenendo premuto il tasto CTRL

Imposta una scheda predefinita per un accesso più rapido

Il Task Manager si apre sulla scheda Processi per impostazione predefinita. Tuttavia, se utilizzi spesso altre sezioni come Prestazioni o Cronologia applicazioni, puoi personalizzare l’avvio per accedere direttamente alla scheda di tuo interesse.

Ecco come modificare la scheda di avvio del TM:

Apri il Task Manager e clicca sull’icona dell’ingranaggio in basso a sinistra per aprire il menu “ Impostazioni ” .

Dal menu a tendina della voce “ Pagina iniziale predefinita “, scegli la scheda che preferisci.

Così facendo, la prossima volta che aprirai il Task Manager partirà direttamente dalla sezione che hai impostato (ad esempio “App di avvio”), facendoti risparmiare tempo prezioso.

Personalizza le colonne del Task Manager

Sapevi che il Task Manager permette di personalizzare le informazioni visualizzate nei tab “Processi”, “Dettagli” e “App di avvio”?

Bastano pochi passaggi per farlo:

Processi : nella scheda processi, dove visualizzi le app in esecuzione, clicca con il tasto destro su una delle intestazioni delle colonne.

Una volta aperto il menu, potrai selezionare o deselezionare le informazioni da visualizzare (memoria, autore, CPU ecc.).

Dettagli : seleziona la scheda “ Dettagli ” nel menu verticale a sinistra, fai clic con il tasto destro su un’intestazione, scegli “ Seleziona colonne ” e aggiungi / rimuovi le informazioni che vuoi visualizzare.

Questa funzione è facile da usare e particolarmente utile per ottenere dati più specifici sui processi in esecuzione.

Avvia rapidamente nuovi processi o programmi

In molti non sanno che il Task Manager non serve solo a terminare applicazioni, ma può essere usato anche per avviare velocemente programmi, file o cartelle. Questa funzione può tornarti molto utile se il desktop o la barra delle applicazioni non rispondono.

Ecco come avviare una nuova attività:

Clicca sul tasto “ Esegui nuova attività ” in alto a destra. Lo trovi subito sopra le intestazioni delle colonne.

Digita il nome del programma (es. “notepad” per il Blocco Note o “explorer” per aprire Esplora File).

Premi OK per avviarlo immediatamente.

Questo trucchetto è comodissimo quando il sistema è bloccato e devi lanciare un’applicazione essenziale.

Apri il Prompt dei Comandi direttamente dal Task Manager

Il Prompt dei Comandi (CMD) è uno strumento utilissimo la gestione e la risoluzione dei problemi di Windows. Se il tuo PC non risponde e non riesci ad accedere normalmente al prompt, c’è un modo semplice per avviarlo direttamente dal Task Manager.

Ecco come:

Clicca su “ Esegui nuova attività “.

Digita “ cmd” .

Se vuoi ottenere i privilegi di amministratore ti basta spuntare la casella “ Crea questa attività con privilegi amministrativi “.

Questo escamotage può essere una salvezza quando il sistema si blocca e non c’è modo di accedere al prompt normalmente.

Ripristina l’interfaccia “classica” del Task Manager

Con Windows 11, il Task Manager e altre applicazioni legacy hanno ricevuto un restyling moderno, con nuove opzioni e una modalità scura. Se sei nostalgico e preferisci l’interfaccia classica di Windows 10, c’è un modo per ripristinarla:

Premi Windows + R , digita “ taskmgr -d ” e premi “ Invio” .

Se vuoi rendere questo cambio permanente , puoi creare un collegamento sul desktop con questo comando , così da accedere alla vecchia interfaccia con un solo clic.

Il Task Manager è un alleato indispensabile

Se fino a oggi hai usato il Task Manager solo per chiudere programmi bloccati, applicando questi 8 trucchetti potrai finalmente sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità. Grazie alle funzioni avanzate che abbiamo visto in questa guida puoi monitorare le prestazioni, ottimizzare le risorse e intervenire rapidamente in caso di problemi.