Tastiera AIO Logitech K400+ a meno di 30 euro

Oggi vi consigliamo uno degli accessori più apprezzati in assoluto disponibile su Amazon in offerta ad un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando della tastiera Logitech all-in-one K400 Plus, un prodotto compatto, versatile e soprattutto economico.

Tastiera all-in-one Logitech K400 Plus: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse, le tastiere all-in-one sono dispositivi che integrano un layout completo per la scrittura, ed un comodo touchpad in sostituzione al mouse. Si tratta periferiche estremamente utili un po’ per tutte le esigenze, non solo relegate al mondo dei computer. La tastiera, infatti, è utilizzabile con smart TV così come con dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Insomma un prodotto estremamente versatile per qualsiasi necessità di digitazione.

In particolare il prodotto di Logitech possiede un piccolo dongle incluso in confezione plug and play. È sufficiente inserirlo in una qualsiasi porta USB ed accendere la tastiera per renderla immediatamente pronta all’utilizzo. Peculiarità del dongle è il sistema Unifying esclusivo dell’azienda svizzera. Questa tecnologia permette di aggiungere, anche in un secondo momento, ulteriori periferiche wireless. Questo significa connettere accessori diversi impegnando una singola porta USB. I tasti presentano angoli smussati che insieme al sistema a membrana rendono la digitazione estremamente confortevole e silenziosa. Molto buono anche il touchpad, che offre i due tasti separati destro e sinistro, ed una buona precisione nello spostamento del cursore. In sostanza, si tratta di un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo difficilmente equiparabile.

Grazie alle offerte del giorno, la tastiera di Logitech è acquistabile su Amazon per soli 26,99 euro con uno sconto di ben 19 euro sul prezzo di listino.