Tastiera bluetooth compatibile con PC, iPad e Android a meno di 10 euro su Amazon

Su Amazon è in offerta lampo una tastiera bluetooth compatta, facile da trasportare e compatibile praticamente con tutto a soli 9,49 euro. Puoi utilizzarla infatti con iPad, tablet Android, PC e laptop Windows. Un accessorio universale che può esserti utile in diverse occasioni.

Tastiera bluetooth compatta in sconto: le caratteristiche

Una tastiera che nasce per darti un’esperienza di utilizzo versatile, come abbiamo visto, su un gran numero di dispositivi. Compatibile con tre sistemi in uno, puoi utilizzarla con Windows, iOS e Android dandoti un collegamento immediato e veloce.

La connessione bluetooth è stabile e ti permette di collegarti facilmente una volta soltanto: puoi lavorare fino a dieci metri senza interferenze, mentre sfrutti un design con tasti che offrono un tocco confortevole durante la digitazione, mentre i quattro angoli antiscivolo assicurano che la tastiera rimanga salda durante l’uso.

Leggerissima, facilmente trasportabile persino in zaino, puoi utilizzarla in diverse situazioni, specie se hai l’abitudine di avere sempre con te un tablet per studio o lavoro. Approfitta dell’offerta lampo e acquistala a 9,49 euro.