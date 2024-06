Tastiera Bluetooth da collegare OVUNQUE: slim e 5.1, occasione Amazon

Una tastiera Bluetooth da usare veramente ovunque. Piccole dimensioni ma tanta comodità al suo interno, praticamente un concentrato di tecnologia da sfruttare a casa e perché no, portare anche in giro. La colleghi a qualunque dispositivo, tablet e smartphone inclusi ed ha quel che ti serve.

Tastiera Bluetooth, un bel gioiellino da avere tra le mani

Disponibile in colorazione bianca, questa tastiera è dotata di Bluetooth 5.1 per connessioni stabili, a basse latenze e soprattutto che reggono anche metri e metri di distanza. Vista la sua connettività puoi collegarla a qualunque dispositivo senza limite di tipo e sistema operativo. Funziona su Windows così come su iOS, Android e così via.

Ha un layout QWERTY italiano con tasti funzione e tasti per la gestione dei contenuti multimediali. In alto a destra hai gli indicatori LED che ti avvisano sulla carica, sul caps lock eventualmente attivo e su quale dispositivo sei connesso. Che significa? Beh, questo modello è anche multidispositivo per essere connesso a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro con un gesto.

Non ti preoccupare di batterie varie perché è ricaricabile. Con una ricarica completa hai circa 45 giorni di utilizzo. Ottimo, vero?

Design slim e inclinato per una digitazione naturale e fluida.

