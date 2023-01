Tastiera bluetooth Logitech per Mac: Amazon taglia il prezzo (-30€)

Se stavi cercando una tastiera bluetooth per Mac compatta e stilosa questa soluzione Logitech è quello che fa per te. Grazie alla nuova offerta, su Amazon puoi pagarla solo 29,99 euro invece di 58,99 euro. Uno sconto di praticamente 30 euro sul listino per un prodotto già disponibile e che puoi ricevere subito con la spedizione Prime.

Tastiera bluetooth Logitech in offerta: stile e velocità al tuo servizio

Progettata per Mac, questa tastiera bluetooth Logitech è compatibile anche con iPad e iPhone dandoti modo di utilizzarla su qualsiasi dispositivo della mela morsicata. Sulla parte posteriore trova posto infatti un pulsante che ti permette di effettuare lo switch immediato tra i device che hai collegato: passi da uno all’altro con un semplice tocco. Inizi a scrivere su iPad, continui su MacBook e finisci su iPhone!

Grazie al design compatto ti consente una minore estensione del braccio e una miglior postura: sarà come scrivere su laptop, mentre i tasti ti offrono una digitazione fluida e silenziosa. Il tutto mentre sfrutti un’autonomia lunghissima fino a due anni tramite batterie alcaline AAA preinstallate.

Con questa tastiera puoi lavorare in multitasking in casa o in viaggio: facile da portare in giro, dal collegamento immediato e comodissima da usare. Un affare a soli 29,99 euro e puoi anche scegliere la colorazione che preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.