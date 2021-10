Tastiera Bluetooth senza limiti: l'OFFERTA LAMPO sta per terminare

Se sei alla ricerca di una tastiera Bluetooth senza fronzoli ma che faccia il suo dovere devi per forza approfittare di questa promozione su Amazon che ti fa acquistare il modello di Omoton a soli 22,94€. Si tratta di un'offerta lampo quindi non solo ha una durata veramente minima, ma già diversi pezzi disponibili sono stati acquistati. Il mio consiglio è di sbrigarti il più veloce possibile se sei interessato.

Una volta completato l'acquisto la ricevi a casa in praticamente un paio di giorni senza costi aggiuntivi.

Tastiera Bluetooth: quello che devi sapere su questo modello

La tastiera Bluetooth Omoton si presenta semplice ma completa di tutto. Con le sue dimensioni ridotte la puoi portare con te ovunque vai senza mai farti problemi. Infatti la puoi utilizzare in abbinamento al tuo device Apple e avere a portata di mano un mezzo che ti semplifica la digitazione. Immagina, ad esempio, di avere una postazione PC in cui hai deciso di sostenere il laptop mediante un supporto ergonomico: di questo accessorio non puoi farne a meno.

Essendo stata progettata per MacBook presenta ovviamente i comandi di sistema. Il layout QWERTY italiano ti fa digitare agevolmente e naturalmente per non commettere neanche un refuso. In più sono presenti tre indicatori LED che ti mettono a conoscenza dello stato della batteria, della connessione e se il bloc maiusc è inserito.

Proprio in merito alla sua autonomia ti faccio sapere che con una sola carica hai a disposizione un mese e mezzo di funzionamento.

Insomma, per il prezzo che ha è un vero affare. Allora acquista anche tu questa tastiera Bluetooth per Macbook a soli 22,94 euro su Amazon. La ordini e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto. Se non sei membro Prime scegli le spedizioni presso i punti di ritiro e non avrai alcun costo aggiuntivo.