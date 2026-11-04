Arriva la tastiera di Casio che corregge le note sbagliate con l'AI

Questa tastiera Casio non fa sbagliare nemmeno una nota… Si chiama CT-FS1, costa 400 dollari, ed è ‘ultima arrivata della linea Casiotone. Si trova in due versioni, nera o bianca, e il look è monocromatico fino in fondo: anche i 61 tasti sensibili al tocco sono tutti dello stesso colore. Niente tasti neri e bianchi, quindi, ma un’unica distesa uniforme.

Pesa quasi 4,5 chili, va a batterie AA o con l’alimentatore, ed è dotata di altoparlanti stereo integrati, Bluetooth per suonare davanti a un pubblico e, per chi preferisce non disturbare i vicini, una normale presa per le cuffie.

Casio lancia una tastiera che fa suonare bene anche chi non sa suonare, dov’è il trucco?

Il vero trucco da prestigiatore si chiama Feel Sync ed è una tecnologia che lavora insieme a una nuova app per iOS e Android. Si carica nell’app il file di una canzone e un algoritmo la analizza. Poi si suona insieme al brano.

La magia è questa, la tastiera produce solo note che stanno bene con l’armonia della canzone, qualunque tasto si prema. Si può sbagliare tutto e il risultato è perfetto comunque. Ma non ci si può comunque rilassare, portare il tempo e andare a ritmo spetta a chi suona, nessun algoritmo può salvare la faccia.

È proprio questo l’obiettivo di Casio, permettere a chi sta imparando di concentrarsi sul tempo e sul ritmo senza il terrore di far uscire un suono orribile e senza la voglia di buttare la tastiera dalla finestra dopo tre minuti.

Una tastiera, due musicisti

La CT-FS1 si può usare anche come tastiera normale, con Feel Sync spento. Ed è abbastanza lunga da ospitare due persone, quindi si può dividerla in due zone. Da un lato suona chi sa il fatto suo, con una tastiera tradizionale. Dall’altro c’è l’aiuto in tempo reale, per chi ancora non sa dove mettere le dita. Un maestro e il suo allievo, magari, o un genitore con un figlio che ha appena scoperto il pianoforte.