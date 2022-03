Tastiera da gaming Corsair in super offerta: solo 39,99€

Corsair K55 è una tastiera da gaming con retroilluminazione RGB multicolore che puoi acquistare adesso su Amazon a soli 39,99€. L’accessorio è infatti in sconto del 38% sul prezzo di listino, per un risparmio complessivo di ben 25€. Venduta e spedita da Amazon stessa, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei abbonato a Prime.

Corsair K55: le caratteristiche di questa tastiera da gaming

Se sei un appassionato di videogiochi sai bene quanto può essere importante possedere un’ottima tastiera da gaming. Questa proposta economica di Corsair può decisamente fare a caso tuo: è dotata di retroilluminazione RGB dinamica a tre zone, per dieci modalità di illuminazione differenti.

I 6 tasti macro programmabili ti permettono di assegnare al volo singole digitazioni o complesse combinazioni, in modo da avere subito accesso a determinate funzioni senza la necessità di installare software aggiuntivi. I tasti sono silenziosi ma reattivi: ti puoi godere una rumorosità veramente minima e al contempo una sensazione piacevole che non abbia un impatto sulle tue prestazioni.

Per non interrompere il gioco sono disponibili anche dei comandi dedicati per il comparto multimediale, con accesso diretto al volume e alla riproduzione audio. L‘anti-ghosting su tasti multipli ti offre peraltro la possibilità di registrare comandi e digitazioni simultanee come desideri.

Con il poggiapolsi morbido e modulare le tue sessioni da gaming non saranno mai state così comode per un prodotto che, nonostante il suo prezzo contenuto, considerando anche l’offerta, è veramente completo di tutto.

Approfitta quindi dello sconto: puoi acquistare la tastiera da gaming Corsair K55 al prezzo di 39,99€ ancora per poco, quindi ti consigliamo di affrettarti. Può essere un ottimo regalo per la tua postazione da gioco, senza dover per forza spendere cifre esagerate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.