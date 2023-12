Tastiera da gaming Corsair K95 in SUPER SCONTO per Natale (-115€)

Amazon porta i doni e strizza l’occhio agli appassionati gamer con il super sconto di 115 euro attivo sulla tastiera da gaming Corsair K95: oggi può essere tua al prezzo incredibile di 149,99 euro contro i 264,99 richiesti di listino. Una straordinaria opportunità in pronta consegna perfetta da posizionare sotto l’albero.

Tastiera da gaming Corsair K95 in offerta: la scheda

La Corsair K95 vanta switch meccanici 100% Cherry MX Speed RGB, offrendo una risposta rapida da 1.2 mm e una durata eccezionale grazie ai contatti dorati.

La tastiera è dotata di sei tasti macro dedicati, completamente programmabili per consentire macro complesse e rimappature dei tasti. Questa caratteristica non solo semplifica le azioni in-game ma permette anche di programmare comandi speciali di streaming utilizzando il software Elgato Stream Deck.

La retroilluminazione dinamica e multicolore per ciascun tasto con LightEdge è uno spettacolo visivo. Potrai regolare il colore e il livello di illuminazione di ogni singolo tasto, così come delle 19 zone lungo il bordo superiore della barra luminosa. La Corsair K95 non è solo una tastiera, è una vera opera d’arte.

L’anti-ghosting al 100% con rollover completo dei tasti è la risposta alle azioni di gioco più veloci. Ogni digitazione verrà registrata correttamente, garantendo che non perdiate mai un colpo durante le vostre sessioni di gioco intense.

Il telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico non solo conferisce un aspetto premium, ma offre anche la leggerezza e la resistenza necessarie per sostenere lunghe sessioni di gioco. La Corsair K95 è pronta a diventare la vostra compagna di battaglia.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa la tastiera da gaming Corsair K95 a soli 149,99 euro su Amazon.

