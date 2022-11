Tastiera da gaming HP: sconto ESAGERATO per il Black Friday Amazon

Questa offerta che si inserisce nella settimana del Black Friday di Amazon è un ottimo esempio di cosa significa quando qualcosa è davvero impossibile da rifiutare. La tastiera da gaming HP Omen può essere tua infatti ad un prezzo di 62,99 euro: è uno sconto clamoroso dal prezzo di listino di 159,99 euro e non la trovi con un’offerta migliore neanche sul sito ufficiale HP. Con spedizione Prime inclusa, puoi riceverla a casa subito.

Tastiera da gaming HP Omen: perfetta per il gioco e non solo

La tastiera da gaming HP Omen Sequencer è davvero fantastica. Realizzata per i gamer ti offre il massimo di personalizzazione e affidabilità con switch blu ottico-meccanici che ti garantiscono un tempo di risposta di 0,2 ms: per intenderci, questa tastiera è più veloce di 10 volte rispetto le tradizionali.

Concetto di personalizzazione che sfocia anche nell’estetica grazie ai tasti con retroilluminazione individuale che ti offrono fino a 16.8 milioni di colori RGB tra cui scegliere, inclusi effetti ulteriormente configurabili tramite l’apposito OMEN Command Center.

Fantastica da vedere e da utilizzare, se sei un appassionato di videogiochi non puoi lasciarti sfuggire questa offerta, anche per rendere la tua postazione ancora più fantascientifica. A questo prezzo non sappiamo per quanto durerà: fai presto per assicurarti la tua tastiera da gaming HP Omen a soli 62,99 euro, il minimo storico assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.