Tastiera da gaming a meno di 20€ su Amazon

Chi ha detto che per avere una buona tastiera da gaming bisogna spendere per forza grosse cifre? Amazon vi viene in soccorso con un’interessante offerta a tempo riguardante la tastiera WisFox della Keycap che presenta uno stile molto aggressivo e delle funzionalità da top di gamma.

Tastiera da gaming WisFox in grande offerta su Amazon

Grazie alla nuova tecnologia brevettata con intaglio laser, Keycap utilizza un innovativo metodo di illuminazione con retroilluminazione LED che porta ad una grande atmosfera di gioco. La colorazione è regolabile grazie a diverse modalità che permettono sia un’illuminazione permanente che automatica per ogni vostra esigenza.

La tastiera è dotata di 12 tasti rapidi che facilitano le operazioni di gioco e lavoro, ma anche il miglioramento dell’audio e della qualità video. La progettazione senza conflitti di tutti i tasti in modalità cablata consente di premere un numero qualsiasi di tasti simultaneamente, assicurando che ogni comando sia registrato ed eseguito esattamente e rapidamente per offrire un’esperienza di gioco ottimale.

L’intera tastiera WisFox è realizzata in materiale metallico di alta qualità, resistente agli urti e all’usura. Il rivestimento gommoso aggiunge una sensazione delicata e rende la tastiera ultra-sottile e resistente alle gocce d’acqua in modo da non doversi preoccupare del malfunzionamento della tastiera in caso di fuoriuscite accidentali. La tastiera, inoltre, è testata per un’usabilità che raggiunge le 10 milioni pressioni.

Infine si tratta di dispositivo Plug & Play e non è presente alcun supporto software perché tutto è regolabile tramite gli appositi tasti. È compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e Mac OS. Approfittate di questa interessante offerta lampo Amazon per portarvela a casa al costo di 18,39 euro.