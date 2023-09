Tastiera da gioco meccanica a 15€: l'AFFARE è su Amazon (-24%)

Una proposta per aggiornare il tuo equipaggiamento da gioco senza spendere troppo: questa tastiera da gaming meccanica è in sconto su Amazon ad un prezzo affare di soli 15 euro e qualche centesimo. Un’occasione non da poco per un prodotto di qualità e che non deve trarti in inganno per il suo prezzo conveniente.

Tastiera da gioco meccanica in offerta: le caratteristiche

Questa tastiera meccanica compatta è progettata pensando alla portabilità e al comfort. Con i suoi 68 tasti meccanici professionali, offre più spazio sulla scrivania per muovere il mouse o posizionare altri dispositivi. L’ergonomia è al centro del suo design, rendendola estremamente comoda da utilizzare durante lunghe sessioni di gioco o di digitazione.

La tastiera è dotata di una spettacolare retroilluminazione RGB con 18 effetti di illuminazione diversi. Questa funzionalità ti permette di goderti un’esperienza di gioco e di scrittura straordinaria anche di notte. Puoi personalizzare la modalità di retroilluminazione e registrare gli effetti di luce che preferisci per creare un’atmosfera unica.

Gli interruttori blu sono il cuore di questa tastiera. Offrono un feedback tattico superiore e un suono distintivo “clic” rispetto ai tasti tradizionali. Questo garantisce una risposta precisa e confortevole sia durante il gioco che durante la digitazione. È la scelta ideale per i giocatori professionisti e gli appassionati di tastiere meccaniche.

Con la funzione di anti-ghosting su 68 tasti, questa tastiera ti consente di premere più tasti contemporaneamente ad alta velocità senza perdere un singolo input. Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, offrendo una risposta rapida e precisa. È la scelta perfetta per giocatori, dattilografi, programmatori e scrittori.

La tastiera è dotata di un chip IC da gioco che garantisce una risposta rapida e precisa. Il suo design interno ed esterno è pensato per fornire prestazioni di alto livello. Inoltre, l’interfaccia di tipo C e i tasti in ABS con iniezione di carburante assicurano una trasmissione luminosa di alta qualità e resistenza all’usura nel tempo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta per ottenere una tastiera da gioco meccanica di alta qualità a soli 15,29 euro su Amazon. Affrettati, perché le offerte come questa sono limitate nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.