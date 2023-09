Tastiera e mouse Logitech MK120 in SUPER sconto su Amazon

Se stai cercando una soluzione durevole e affidabile per le tue esigenze di digitazione e controllo del computer, non cercare oltre. L’incredibile combo tastiera e mouse Logitech MK120 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 23%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,90 euro.

Tastiera e mouse Logitech MK120: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali di questa combo è la sua durabilità eccezionale. La tastiera USB è resistente agli schizzi, il che significa che non dovrai preoccuparti dei piccoli incidenti che possono verificarsi durante la digitazione. Inoltre, i tasti della tastiera sono progettati per durare, con la capacità di resistere a ben 10 milioni di battute. I piedini regolabili sulla parte inferiore della tastiera consentono di impostare l’inclinazione desiderata per una digitazione ancora più comoda.

La digitazione con il Logitech MK120 è un piacere grazie ai tasti dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti Funzione e tastierino numerico di dimensioni standard. Questo significa che la transizione da un’altra tastiera a questa sarà senza sforzo, e potrai subito godere di una digitazione confortevole e familiare.

Il mouse incluso nella combo è di dimensioni full size ed è stato sagomato per adattarsi perfettamente alla mano, sia destra che sinistra. Con il tracciamento ottico ad alta definizione, otterrai un controllo fluido e preciso del cursore, che è essenziale per qualsiasi attività, dal lavoro alla navigazione web.

La configurazione è un gioco da ragazzi: collega semplicemente la tastiera e il mouse alle porte USB del tuo PC, laptop o netbook, e sarai pronto a lavorare. Questa combo è compatibile con Windows 7, 8, 10 o versioni successive, il che la rende adatta alla maggior parte dei computer in circolazione.

Non solo questa combo offre prestazioni eccezionali, ma i tasti della tastiera sono anche leggibili e confortevoli. I caratteri in grassetto, di un bianco brillante, sono facili da leggere, e la loro durata extra li rende resistenti all’usura quotidiana.

Se sei alla ricerca di un’affidabile combo tastiera e mouse che offre comfort, durata e facilità d’uso, non lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Logitech MK120 su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo incredibile di soli 19,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.