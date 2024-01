Tastiera e mouse silenziosi: il kit Logitech in offerta su Amazon (-37%)

Non sono poche le persone che preferiscono lavorare facendo il meno rumore possibile, o che comunque non amano particolarmente il click degli strumenti informatici. Ecco allora che questo kit Logitech arriva in tuo soccorso: in offerta su Amazon a 33,99 euro invece di 53,99 include un mouse e una tastiera bluetooth con tecnologia silent touch. Lavorerai senza disturbare nessuno.

Tastiera e mouse silenziosi: il kit Logitech da avere

Il segreto di questo straordinario kit è quindi la tecnologia SilentTouch innovativa, che offre la stessa sensazione di digitazione e clic con il 90% di rumore in meno. Dimentica fastidiosi clic e tasti rumorosi mentre lavori o giochi: con Logitech MK295, godrai di un ambiente più tranquillo senza rinunciare alle prestazioni.

La tastiera è progettata per la massima comodità e efficienza, con 8 tasti di scelta rapida e un tastierino numerico per un inserimento dei dati più efficiente e una navigazione semplice. Accedi con un tocco a funzioni come riproduzione/pausa, volume, disattivazione audio e Internet, rendendo il tuo lavoro più veloce e intuitivo.

Il design sagomato e il formato portatile del mouse offrono clic uniformi e precisi su quasi tutte le superfici, grazie alla tecnologia SilentTouch che garantisce prestazioni silenziose. Connettiti in soli 3 secondi con il ricevitore wireless di dimensioni ridotte, garantendo una connessione potente e affidabile fino a 10 metri di distanza per un ambiente di lavoro ordinato.

Compatibile con Windows o ChromeOS, il kit tastiera e mouse Logitech MK295 offre una connessione plug-and-play senza complicazioni. Con un design a prova di schizzi, tasti durevoli e piedini inclinabili regolabili in altezza, questo kit è costruito per durare.

Inoltre, grazie alla durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, e ai pulsanti di accensione/spegnimento, potrai lavorare per mesi senza dover pensare alle batterie.

Cogli questa opportunità e porta a casa il kit tastiera e mouse Logitech MK295 per una digitazione e una navigazione silenziose a soli 33,99 euro su Amazon. Rendi il tuo spazio di lavoro più efficiente e tranquillo oggi stesso.

