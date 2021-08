Tastiera e mouse wireless in un kit ECONOMICO

Se sei alla ricerca di un set che possa trasformare la tua postazione computer ti trovi proprio nel posto giusto visto che su Amazon ce n'è uno strabiliante in offerta. Il kit con tastiera e mouse wireless lo paghi appena €19,99 e lo ricevi a casa tua in tempi rapidissimi e gratuitamente grazie alle spedizioni Prime garantite. È proprio un affare.

Tastiera e mouse wireless: con questi due dispositivi metti fino a tutti i cavi

Acquistare due dispositivi wireless ti consente di eliminare tutti i cavi dalla tua scrivania e soprattutto di avere due dispositivi che funzionano in modo semplice e veloce con qualunque computer tu abbia. Questi in particolare sono molto amati dagli utenti che li acquistano e poi sono disponibili in questa colorazione nera che non solo li rende semplici ma anche eleganti e quindi perfetti per ogni ambientazione.

La tastiera presenta tutto ciò di cui hai bisogno tra cui anche un tastierino numerico e tasti funzione F1 F12 a cui sono stati abbinati dei comandi veloci. Il layout QWERTY italiano ti permette di scrivere in maniera rapida e silenziosa grazie anche al profilo ribassato dei tasti che richiamano automaticamente le tue dita. Tra le altre caratteristiche non manca un indicatore LED che ti avvisa del livello di batteria residuo così da non dover essere mai colto di sorpresa.

Il mouse, da parte sua, molto semplice ma tuttavia perfetto perché ti permette di utilizzarlo sia se sei mancino che utilizzatore della mano destra. Anche queste super silenzioso con i tuoi click destro e sinistro e la sua rotellina di scorrimento. Inoltre ha anche un pulsante che ti permette di regolare i DPI come meglio credi. I livelli disponibili sono tre.

Entrambi i dispositivi si collegano al tuo computer mediante un semplice ricevitore USB. Una volta che lo inserisci non c'è bisogno di alcuna installazione.

In termini di autonomia, invece, vengono richieste delle semplici batterie. Queste ultime ti permettono di ottenere un periodo di utilizzo che arriva fino a 24 mesi. Inoltre presente anche la modalità sospensione così la carica non si esaurisce se ti dimentichi di spegnerli con gli appositi interruttori.

Acquista subito questi tastiera e mouse wireless su Amazon a soli €19,99. Con le spedizioni Prime li ricevi in sole 24 ore se possiedi un abbonamento. Se invece sei cliente standard puoi ottenere le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.