Tastiera ergonomica di Microsoft torna con Copilot firmata Incase

Un anno fa abbiamo appreso che diversi accessori per PC “made in Microsoft”, che erano stati dismessi dal colosso americano, sarebbero tornati in auge grazie al produttore di accessori Incase. Questo è un modo per il marchio di continuare a offrire i prodotti emblematici del gigante di Redmond.

Incase rinnova la storica tastiera ergonomica di Microsoft con l’aggiunta di Copilot

Incase ha annunciato l’imminente lancio della Compact Ergonomic Keyboard, l’iconica tastiera ergonomica di Microsoft. Questa versione modernizzata presenta un nuovissimo tasto per accedere con un solo clic a Copilot. Come promemoria, Copilot è l’assistente AI di casa Microsoft. Sono inoltre presenti tasti dedicati al controllo multimediale e alle indispensabili emoji.

Per il resto, è stato mantenuto il design atipico della tastiera Microsoft, con un poggiapolsi imbottito integrato e tasti angolati per una digitazione più confortevole in una posizione più naturale.

Durata della batteria fino a 3 anni?

Il marchio promette che la tastiera durerà fino a 36 mesi con un singolo paio di batterie AAA e che è stata progettata per funzionare con i computer che eseguono Windows 10 e Windows 11. In termini di connettività, la tastiera può essere associata a un computer tramite Bluetooth e si possono impostare tre profili diversi per passare da un dispositivo all’altro. Tuttavia, la tastiera non dispone di alcuna forma di retroilluminazione.

La nuova Incase Compact Ergonomic Keyboard sarà disponibile all’inizio del 2025. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. L”unica cosa certa è prezzo. La tastiera costerà a 118,95 euro e per il momento è solo in lingua inglese.