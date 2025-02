Tastiera gaming Acer Nitro TKL: lo SCONTO 60% vince tutto

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che propone questa tastiera da gaming a un prezzo davvero stracciato. Si tratta di Acer Nitro TKL, realizzata da uno dei brand leader del settore e acquistabile in questo momento con uno sconto del 60% rispetto al listino ufficiale. Tra i punti di forza c’è il form factor dell’80% studiato per lasciare maggiore spazio sulla scrivania ai movimenti del mouse.

Acer Nitro TKL: l’offerta per la tastiera da gaming

È un modello QWERTY cablato con layout italiano. Dispone di un sistema d’illuminazione a 3 zone con 4 livelli di intensità e 3 modalità preimpostate. Il design è compatto, perfetto anche per la portabilità, così da poterla avere sempre a disposizione ovunque, anche lontano dalla propria scrivania. Tra i principali punti di forza in termini di prestazioni c’è l’anti-ghosting che evita di dover fare i conti con la mancata pressione, a volte un fattore determinante durante le sessioni di gioco. Per maggiori informazioni fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo finale di soli 21,74 euro è quasi regalata. È merito dello sconto del 60% che trovi sull’e-commerce. Non lasciartela sfuggire: metti subito nel carrello la tastiera da gaming Acer Nitro TKL per approfittarne. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Zero compromessi in termini di affidabilità: sia la vendita che la spedizione sono gestire direttamente da Amazon, mediate la sua rete logistica. La disponibilità della periferica è immediata e se la ordini adesso arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.