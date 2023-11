Tastiera HP 350: un AFFARE imperdibile su Amazon (-52%)

Se sei alla ricerca di una tastiera di alta qualità che offra prestazioni eccezionali e convenienza, non cercare oltre. La tastiera HP 350, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 52%, è la tua soluzione ideale per tutte le esigenze di digitazione. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo stracciato di soli 23,99 euro.

Tastiera HP 350: un’occasione che non puoi assolutamente perdere

La tastiera HP 350 è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS. Puoi usarla senza problemi con notebook, tablet, smartphone e desktop, rendendola perfetta per chiunque.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.2 Low Energy, questa tastiera può essere abbinata e rimanere connessa in modalità wireless con fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Passa senza sforzo tra diversi dispositivi con un semplice tocco, garantendo massima flessibilità e praticità.

La tastiera HP 350 è un concentrato di energia, permettendoti di lavorare ininterrottamente per ben 24 mesi. Non dovrai più preoccuparti di cambiare le batterie frequentemente, grazie alle due batterie AAA (tripla A) incluse nella confezione.

HP si impegna per la sostenibilità ambientale. La tastiera HP 350 è realizzata con il 60% di plastica riciclata a fine vita, riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, la confezione è completamente riciclabile, garantendo un’esperienza di acquisto ecologica.

La tastiera HP 350 è progettata per offrirti il massimo comfort durante la digitazione. Le dimensioni piccole e compatte lasciano ampio spazio per allungare le dita e scrivere comodamente con tasti di dimensioni standard. È la soluzione perfetta per lavorare, studiare o navigare online in modo confortevole.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di digitazione con la tastiera HP 350. Acquistala ora su Amazon e goditi la combinazione perfetta di prestazioni superiori, compatibilità universale, autonomia eccezionale e impegno ambientale, il tutto a un prezzo incredibile di soli 23,99 euro. Affrettati, questo affare può terminare da un momento all’altro.

