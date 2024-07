Tastiera Logitech G G715: il GAMING come mai prima d'ora

Il fascino del mondo del gaming trova la sua massima espressione nella Logitech G G715, una tastiera che coniuga design accattivante e prestazioni di alto livello. Oggi è disponibile con un eccezionale sconto del 14% per un periodo limitato, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 149,99 euro, anziché 173,85 euro.

Tastiera Logitech G G715: questa offerta è a tempo limitato

Il design bianco sognante della G715, unito al comodo poggiapolsi a forma di nuvola, offre un comfort straordinario anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il layout meccanico compatto della tastiera TKL e l’altezza regolabile garantiscono una sensazione di gioco ottimale per tutta la giornata.

La G715 è dotata di una batteria ricaricabile che assicura fino a 25 ore di gioco continuo con illuminazione completa, permettendo ai giocatori di immergersi nelle loro avventure senza interruzioni. La tecnologia wireless Logitech LIGHTSPEED e la connettività Bluetooth offrono una libertà di movimento senza precedenti, consentendo di concentrarsi unicamente sulla performance di gioco.

L’illuminazione incantevole della Logitech G715, personalizzabile per tasto e perimetro con la tecnologia LIGHTSYNC RGB, è un vero spettacolo per gli occhi. Le animazioni Play Mood precaricate e l’illuminazione firmata Aurora Collection aggiungono un tocco di magia a ogni sessione di gioco. Tramite il software G HUB, è possibile personalizzare l’illuminazione RGB della tastiera, rendendo ogni esperienza di gioco unica e immersiva.

La tecnologia avanzata della Logitech G715 offre ai giocatori un vantaggio competitivo, grazie alla possibilità di scegliere tra diversi interruttori GX, la riproduzione wireless o cablata e i controlli multimediali completi a portata di mano. La disposizione QWERTY garantisce una familiarità immediata con la tastiera, permettendo ai giocatori di concentrarsi sul gioco senza distrazioni.

Approfitta subito di questa offerta speciale per portare il tuo gioco a un livello superiore con la Logitech G G715. Questo sconto del 14% è disponibile per un tempo limitato, rendendola l’acquisto ideale per ogni gamer che desidera migliorare la propria esperienza di gioco, al prezzo speciale di soli 149,99 euro.