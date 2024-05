Tastiera Logitech G915 TKL LIGHTSPEED: da 269€ a soli 145€ per un'offerta da urlo!

Immaginate una tastiera ad alte prestazioni, priva di cavi fastidiosi, che può essere portata ovunque vogliate. Sembra un sogno, vero? Ma è realtà, grazie alla Logitech G915 TKL LIGHTSPEED, attualmente in promozione su Amazon a soli 145,99 euro invece dei soliti 269 euro. Un risparmio di oltre 120 euro che farà felice il vostro portafoglio!

Tastiera Logitech G915 TKL LIGHTSPEED: caratteristiche principali

Questa tastiera wireless di livello professionale offre prestazioni ultraveloci con una frequenza di aggiornamento di 1 ms. In pratica, è come avere un fulmine sotto le dita. Prestazioni di livello professionale e flessibilità senza l’ingombro dei cavi così da creare un’estetica ordinata per la tua postazione di gioco. Avrete anche fino a 40 ore di uso continuo con una singola ricarica completa.

E non è solo una questione di velocità: il sistema RGB di nuova generazione sincronizza l’illuminazione con i vostri contenuti di gioco e intrattenimento. Potete personalizzare ogni tasto o crea animazioni personalizzate con oltre 16,8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB.

I nuovi switch meccanici ad alte prestazioni offrono la velocità, l’accuratezza e le prestazioni di uno switch meccanico, ma sono alti solo la metà. Gli switch GL Linear offrono una pressione del tasto completamente uniforme sul punto di attuazione. Il design senza tastierino numerico garantisce più spazio per l’utilizzo del mouse. Riponi il ricevitore USB sul retro della tastiera per trasportare tutto in modo ancora più semplice.

La tastiera Logitech G915 TKL LIGHTSPEED non è solo funzionale, è anche un’opera d’arte. Realizzata in lega di alluminio di livello aeronautico, combina un design sottile con una robustezza incredibile. Questa tastiera è una gemma rara che oggi può essere vostra per soli 145,99 euro invece dei soliti 269 euro, ma solo su Amazon! Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie a Prime. Non lasciatevela scappare!