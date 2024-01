Tastiera Logitech K380: la colorazione Rosa al suo MINIMO STORICO su Amazon (solo 28€)

La tastiera multi-dispositivo Logitech K380 ritorna in grande offerta su Amazon a 28,99 euro. Il tutto è merito dell’incredibile sconto del 18% rispetto al prezzo più basso recente con tanto di consegne rapide e gratuite in tutta Italia. Si tratta del suo minimo storico e per la tipologia di tastiera è un prezzo veramente incredibile. La colorazione in offerta è quella rosa.

Tastiera Logitech K380: caratteristiche principali

Si tratta di una tastiera di tipo TKL, con tasti funzione e frecce direzionali ma senza tastierino numerico, caratteristica che la rende una periferica particolarmente compatta. La K380 consente di effettuare fino a 3 connessioni Bluetooth contemporaneamente, tramite i tasti di colore giallo in alto a sinistra è possibile gestire più dispositivi passando da uno all’altro con un solo click. Per alimentare la tastiera occorrono 2 pile di tipo AAA incluse in confezione, che consentono un’autonomia fino a 24 mesi.

La connessione fino a 3 dispositivi ‎con Easy-Switch è la caratteristica più interessante. Infatti potrete collegare la tastiera con tutti i dispositivi ‎wireless Bluetooth come iPhone, iPad, tablet Android o PC Windows. Oggi è possibile acquistare la Logitech K380 nella particolare colorazione rosa in offerta su Amazon a 28,99 euro, con sconto del 18% sul prezzo più basso recente e spedizione Prime gratuita con consegna entro pochissimi giorni. Questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca una periferica compatta e facile da trasportare, in grado di interfacciarsi con diversi dispositivi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.