Tastiera Logitech MX Keys Mini: al 42% di SCONTO è vero AFFARE

Con una Tastiera Logitech MX Keys Mini migliori la tua produttività di scrittura davanti al computer in un attimo. Le tue dita si abitueranno subito alla sua disposizione rendendoti ancora più veloce e riducendo gli errori di battitura. Acquistala ora al 42% di sconto su Amazon.

Si tratta di un risparmio pazzesco su questo gioiellino della tecnologia. Tra l’altro, con la tua iscrizione a Prime, non solo benefici della consegna gratuita con spedizione veloce, ma anche del Tasso Zero di Amazon. Pagala in 5 rate a partire da soli 14,99 euro al mese e senza interessi.

Tastiera Logitech MX Keys Mini: tutto in tuo favore

Con una Tastiera Logitech MX Keys Mini lavorare diventa piacevole. Non vedrai l’ora di sederti davanti al computer e iniziare a digitare. Ogni tasto è ben distanziato per assicurare maggiore agilità alle dita. Inoltre, la forma convessa accoglie perfettamente i polpastrelli per evitare errori di battitura o comunque ridurli.

Essendo retroilluminata, puoi digitare anche al buio. Tra l’altro, avendo la retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le dita alla tastiera, ha un’autonomia incredibile. Ricaricala velocemente con il cavo Type-C in dotazione. Connettila con 3 dispositivi tramite tecnologia Wireless o Bluetooth.

Acquistala subito al 42% di sconto. Sfrutta la tua iscrizione a Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.