Tastiera Logitech MX Keys per Mac al prezzo più BASSO DI SEMPRE su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless per il vostro Mac ma non volete spendere grosse cifre per la tastiera originale Apple? Allora non potete assolutamente non acquistare la fantastica Logitech MX Keys: dopo poche ore di utilizzo non tornerete più indietro e diventerà immediatamente la vostra tastiera preferita. Non si tratta di un banale accessorio, ma una delle migliori periferiche consigliata per coloro i quali devono fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi torna in grande offerta su Amazon con uno sconto del 25% sul prezzo più basso recentemente raggiunto su Amazon. Il prezzo finale? Solo 79,68 euro invece di 134,99 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: caratteristiche principali

Supporta la connessione a tre dispositivi differenti (si passa dall’uno all’altro attraverso i pulsanti dedicati), la corsa dei tasti è studiata in modo da garantire un’esperienza perfetta in termini di comfort, comunica con il computer o il device associato tramite Bluetooth o dongle USB (fornito in dotazione). Interamente compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. MX Keys per Mac è ottimizzata per la suite Apple, con layout Mac e tasti Fn personalizzabili per un flusso di lavoro ideale. Potete anche usare Logi Options+ per personalizzare il layout.

Grazie al sistema di retroilluminazione non c’è alcun problema nemmeno in ambienti bui. MX Keys funziona fino a 10 giorni con una ricarica completa, o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata. Infine è presente un’illuminazione Smart: i tasti si illuminano nel momento in ‎cui le mani si avvicinano e la retroilluminazione si regola in automatico adattandosi alle ‎condizioni di luce. Tutto questo al prezzo di soli 79,68 euro invece di 134,99 euro come da listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre, quindi vi consigliamo di sbrigarvi.