Tastiera Logitech MX Keys S: MEGA sconto del 35% su Amazon

Se sei alla ricerca dell’esperienza di digitazione definitiva, la tastiera Logitech MX Keys S è la scelta perfetta per te. Questo dispositivo all’avanguardia non è solo un piacere per gli occhi, ma offre anche una serie di funzionalità intelligenti che migliorano notevolmente la tua produttività. Attualmente in mega sconto del 35% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 83,99 euro.

Tastiera Logitech MX Keys S: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche distintive della Logitech MX Keys S è il suo profilo simile a quello di un laptop, con tasti sferici sagomati che garantiscono un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e soprattutto silenziosa. Non dovrai più preoccuparti di disturbare chi ti circonda mentre lavori o giochi.

Grazie all’applicazione Logi Options+, puoi automatizzare le attività ripetitive creando scorciatoie personalizzate. Questo ti consente di eseguire complesse sequenze di azioni con un solo tasto, migliorando notevolmente l’efficienza del tuo lavoro quotidiano.

L’illuminazione intelligente della tastiera si adatta all’ambiente circostante, offrendoti sempre la giusta quantità di luce senza affaticare gli occhi. Con Logi Options+, hai il controllo completo sulla personalizzazione dell’illuminazione, permettendoti di creare l’atmosfera perfetta per il tuo spazio di lavoro.

Oltre alla sua funzionalità eccezionale, la Logitech MX Keys S è progettata per offrirti il massimo comfort e concentrazione. La sua struttura solida, il design a basso profilo e l’angolazione ottimale favoriscono la postura dei polsi, consentendoti di lavorare più a lungo senza affaticarti.

La Logitech MX Keys S è anche estremamente versatile. Si abbina facilmente a tre dispositivi su sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso. Inoltre, puoi sfruttare la funzione di lavoro di squadra accoppiando la tastiera con il mouse wireless MX e trasferendo testi e file tra un massimo di tre computer.

Un ulteriore vantaggio della Logitech MX Keys S è il suo impegno per l’ambiente. Le parti in plastica della tastiera includono plastica riciclata post-consumo certificata, dimostrando l’impegno di Logitech per ridurre l’impatto ambientale.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: approfitta del mega sconto del 35% su Amazon e migliora la tua esperienza di digitazione con la Logitech MX Keys S. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 83,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.