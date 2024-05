Tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s: MAI VISTA a un prezzo così basso!

Attenzione, appassionati di informatica! La tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s sta sfrecciando su Amazon a un prezzo super conveniente di soli 34,90 euro! Con uno sconto del 41% il prezzo finale è tra i più bassi di sempre. E come ciliegina sulla torta, la spedizione è rapida e gratuita in tutta Italia!

Logitech Pebble Keys 2 K380s: un capolavoro di tecnologia

Dimenticate le vecchie tastiere ingombranti e rumorose! La Logitech Pebble Keys 2 K380s è qui per portare un tocco di eleganza e intelligenza alla vostra vita digitale. Grazie al suo design sottile e alla tecnologia avanzata, questa tastiera Bluetooth è l’accessorio perfetto per esprimere la vostra personalità e soddisfare ogni esigenza tecnologica.

Con la Pebble Keys 2 K380s, potrete connettere fino a tre dispositivi wireless con diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e passare da uno all’altro come se fosse un gioco da ragazzi, grazie ai pulsanti Easy-Switch. È come avere tre tastiere in una, sempre pronte a rispondere ai vostri comandi con un solo clic.

Questa tastiera è dotata di 10 tasti Fn di scelta rapida che vi daranno accesso immediato a funzioni come ricerca, acquisizione schermo, menu emoji e tanto altro. Con l’app Logi Options+, potete personalizzare questi tasti per adattarli perfettamente alle vostre esigenze, rendendo la vostra esperienza di digitazione ancora più fluida e piacevole.

La Pebble Keys 2 K380s non solo offre un’esperienza di digitazione comoda e familiare, grazie ai suoi tasti arrotondati, ma è anche incredibilmente silenziosa. E con una durata della batteria di 3 anni, non dovrete preoccuparvi di ricaricare continuamente.

Oggi è il giorno perfetto per aggiungere la Logitech Pebble Keys 2 K380s alla vostra collezione tecnologica. Disponibile su Amazon a soli 34,90 euro, con uno sconto del 41% e spedizione Prime gratuita, questa tastiera è l’ideale per chi cerca una periferica compatta, elegante e versatile. Non lasciatevi sfuggire questa offerta galattica e preparatevi a digitare con stile!