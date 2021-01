Tastiera meccanica AUKEY: sconto incredibile a soli 39,99€

Siete alla ricerca di una buona tastiera meccanica per le vostre sessioni di gaming, ma non volete spendere molto? AUKEY è il marchio che fa per voi, grazie all’ormai rinomato ottimo rapporto qualità/prezzo. Quest’oggi potreste approfittare anche di uno sconto del 33% sulla sua tastiera meccanica da gaming top di gamma che vi permette di acquistarla a soli 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Tastiera meccanica AUKEY KM-G6: 105 tasti e tanta qualità

Stiamo parlando della tastiera KM-G6 con OUTEMU Blue Switch che donano un feedback corposo e preciso alla pressione dei tasti. La tastiera è dotata anche di retroilluminazione RGB con 6 colorazioni preimpostate e 8 configurazioni di illuminazione preimpostate che possono essere ulteriormente personalizzate tramite l’apposito software di AUKEY. I tasti presentano anche delle impostazioni predefinite per quanto riguarda il gaming e i suoi generi più utilizzati: potete, infatti, decidere di illuminare solo quei tasti necessari per le sessioni di gaming su giochi quali FPS, MOBA, MMORPG, sportivi e quant’altro.

La tastiera AUKEY KM-G6 presenta anche un rollover N-Key completo e dettagliato con ben 105 tasti con funzione anti-ghosting che permettono alla tastiera di non perdere neanche un tasto digitato né di confondere i comandi durante la digitazione rapida. Infine i keycap in ABS stampato a doppio scatto e la struttura in ABS sono estremamente durevoli e resistenti all’abrasione e alla caduta di liquidi.

Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 39,99 euro e di certo, se siete amanti del gaming, non ve ne pentirete di certo di questa fantastica tastiera meccanica.

