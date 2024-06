Tastiera meccanica da gaming a 13 euro: sconto ESCLUSIVO su Amazon

Solo 13 euro su Amazon per questa tastiera meccanica da gaming a cui oggettivamente non manca nulla di importante: tra 87 tasti anti-ghosting e una progettazione studiata per durare fino a 20 milioni di click, puoi approfittare di questo sconto esclusivo su Amazon per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Le caratteristiche della tastiera meccanica da gaming a 13 euro

La tastiera, come detto, è stata testata per resistere a oltre 20 milioni di click. Inoltre, grazie ai suoi tasti retroilluminati RGB offre 14 effetti luminosi che ti permettono di personalizzare la tua postazione di gioco in modo unico.

La funzione anti-ghosting è una delle forze imprescindibili per una tastiera da gaming e questa non fa eccezione: garantisce così che tu possa premere più tasti contemporaneamente senza perdere nessun comando, eliminando il fastidioso effetto rolling o ghosting.

Il design compatto a 87 tasti elimina i pulsanti multimediali e il tastierino numerico, concentrandosi su ciò che è davvero essenziale per il gaming e la scrittura. Un setup studiato non a caso dato che ti permette di avere più spazio sulla destra della tastiera per muovere il mouse con maggiore comodità, specie se la tua scrivania è un po’ ristretta.

Insomma, non farti scappare questa occasione esclusiva su Amazon e acquista la tastiera meccanica da gaming Raven a soli 13 euro.