Tastiera meccanica Logitech wireless scontata di 55 euro

Stanchi dei cavi, ma non volete in alcun modo rinunciare ad una tastiera meccanica? Abbiamo una soluzione che fa per voi. La Logitech G613 rappresenta una delle migliori soluzioni per il rapporto qualità/prezzo, ed oggi è in forte sconto su Amazon.

Tastiera meccanica Logitech G613 wireless: caratteristiche tecniche

Naturalmente si tratta di una tastiera wireless, ma gode di ben due diversi tipi di connessione. La prima con il dongle Lightspeed, una tecnologia proprietaria di Logitech che permette di ottenere prestazioni pari ad una tastiera cablata. Tempo di risposta di un millisecondo e stabilità di connessione sono i punti di forza della tecnologia svizzera, pensata per i giocatori più esigenti. Tuttavia non manca il Bluetooth integrato per connettere la tastiera a dispositivi diversi, con la possibilità di switchare dall’uno altra con un tasto dedicato. La qualità costruttiva è di altissimo livello e non manca un poggiapolsi integrato per ridurre la fatica durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Si tratta tuttavia di una tastiera meccanica, ragione per cui il cuore del prodotto sono gli interruttori. Troviamo in questo caso i Romer-G, interruttori proprietari derivati dai più noti Omron. A differenza di questi ultimi però, sono caratterizzati da una corsa ridotta e garantiti per 70 milioni di pressioni. Si tratta di switch molto precisi e reattivi con un ottimo feedback. Nel caso aveste dubbi sull’autonomia, Logitech sorprende con una durata delle batterie di ben 18 mesi di utilizzo. Chiudono la dotazione i tasti macro personalizzabili e quelli multimediali dedicati, insieme ad un tasto “gaming” personalizzabile per disattivare singoli tasti o combinazioni durante le fasi di gioco. Infine all’interno della confezione è presente un pratico supporto per lo smartphone marcato Logitech G. Questo semplifica l’utilizzo della suite Logitech Arx Control per tenere sempre sotto controllo i parametri relativi al computer. Insomma un prodotto perfetto sia per il lavoro che per lo svago, indirizzato a chi cerca precisione e reattività durante la digitazione.

Grazie alle offerte del giorno, la tastiera è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro con uno sconto di ben 55 euro sul prezzo di listino.