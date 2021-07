Tastiera e mouse wireless a 11,60 €: TUTTO VERO

E se ti dicessimo che oggi puoi acquistare un kit con tastiera e mouse wireless su Amazon al prezzo di soli 11,60 euro? Tutto ciò che devi fare è recarti alla pagina dell'offerta, aggiungere il prodotto al carrello e applicare il codice promozionale “MKC7KDEP” (senza virgolette) al momento dell'ordine.

Con questo codice, il kit di WisFox è quasi regalato

Il design delle periferiche di WisFox sono studiate per garantire il massimo dell'ergonomia. Sulla keyboard è presente anche uno slot in cui alloggiare lo smartphone o il tablet così da poterlo tenere sempre sotto controllo durante le sessioni di lavoro o studio alla scrivania. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il dongle USB per la connessione senza fili di tastiera e mouse è incluso nel packaging. Non sappiamo per quanto l'offerta rimarrà valida: approfittane subito inserendo il kit nel carrello e digitando il codice promozionale “MKC7KDEP” (senza virgolette) nella schermata di conferma dell'ordine. La spedizione è gestita da Amazon, la consegna immediata e gratuita per gli abbonati Prime.