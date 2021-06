Tastiera per Android: trasforma i tuoi dispositivi con poco

La tastiera per Android firmata OMOTON è in offerta su Amazon a soli €18,59. Il prezzo di listino di una adesso leggermente più conveniente da un piccolo ribasso del 7% che si acquista mediante l'attivazione di un coupon esclusivo al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Tastiera per Android: a cosa serve e come di usa

La tastiera per Android è un prodotto molto ricercato, soprattutto negli ultimi tempi. Grazie alla sua tecnologia consente di trasformare un semplice smartphone o un tablet in un qualcosa di più su cui digitare velocemente liberamente come se lo si stesse facendo su un computer o su un laptop. Disponibile in colorazione nera, questo modello proposto da OMOTON è molto apprezzato dai consumatori.

Il suo design riveste una caratteristica importante in quanto attribuisce alla tastiera una trasportabilità eccellente. Le dimensioni sono infatti ridotte e inoltre l'intero prodotto e super leggero così da non doversi mai preoccupare di un eventuale eccessivo peso in borsa o nello zaino.

Il suo layout di tipo QWERTY italiano e presenta tutto ciò di cui si ha bisogno. Sono presenti i tasti funzione ai quali vengono abbinate delle scorciatoie per gestire, ad esempio, la riproduzione musicale o varie impostazioni su smartphone e tablet. Il profilo è di tipo ribassato così da conferire alla digitazione un feedback naturale e fluido.

Per quanto riguarda la sua compatibilità, infine, mediante Bluetooth si collega ai dispositivi Android tra cui tablet Samsung e Huawei o telefonini che montano una versione di sistema qualche punto 4.2 o successive.

Infine, il suo funzionamento avviene mediante due batterie AAA che assicurano un'autonomia che si estende a diversi mesi.

Puoi acquistare la tastiera per Android di OMOTON su Amazon a soli €18,59. Acquistala oggi e ricevila in sole 48 ore se sei sottoscritto Prime. In caso contrario le spedizioni sono altresì gratuite per chi risulta clienti idoneo o per chi opta per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 7% per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida fino al 20 giugno 2021 salvo esaurimento scorte