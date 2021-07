Tastiera pieghevole: la chiudi come un libro e te la porti ovunque

La tastiera pieghevole di MoKo è ciò che ti salva la vita in queste vacanze. Su Amazon è in promozione a soli 24,97€. Te la porti ovunque vai a un prezzo formidabile grazie al piccolo ribasso del 4%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

MoKo: cosa devi sapere sulla tastiera pieghevole

La tastiera pieghevole è un prodotto che non ti capita spesso di vedere eppure è così comoda che dovrebbe essere utilizzata di più. Questo modello lo puoi acquistare in colorazione grigio, ma molto più importante, lo puoi utilizzare con qualunque dispositivo.

La compatibilità è infatti attestata su iOS, Android e Windows dunque la puoi connettere sia agli smartphone che ai tablet o ai PC e digitare all'impazzata ciò che vuoi.

Una volta aperta la sua superficie ti offre tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Dovrai abituarti alla posizione dei tasti, ma dopo un paio di utilizzi non avrai più bisogno di guardarla per scrivere le parole che desideri. Inoltre la fila dei numeri da 1 a 0 è corredata finanche di scorciatoie che ti consentono di accedere a funzioni rapide con un semplice tap.

In merito alla batteria c'è poco da dire, una sola carica gli concede un'autonomia di 40 ore continuative o 30 giorni in standby. Per ricaricarla puoi utilizzare il cavo di alimentazione che ti viene fornito in confezione. Inoltre quando hai smesso di utilizzarla ti conviene richiuderla così si spegnerà automaticamente e la carica durerà di più.

Puoi acquistare la tastiera pieghevole di MoKo per PC e smartphone su Amazon a soli 24,97€. Acquistala oggi e ricevila a casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, se sei cliente standard, la spedizione è gratuita se opti per quella nei punti di ritiro.