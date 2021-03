Tastiera Razer Huntsman a 50€ in meno su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera da gaming che sia robusta e funzionale anche per le varie attività lavorative? Oggi, su Amazon, è disponibile una grande offerta riguardante una tastiera realizzata da una delle migliori aziende del settore. Stiamo parlando della Razer Huntsman che passa da 159,99 euro a ben 109,99 euro con uno sconto del 31% che equivalgono a ben 50 euro di risparmio.

Razer Huntsman: caratteristiche principali

Razer Huntsman introduce il tasto Opto-Meccanico Razer, che sfrutta la tecnologia ottica per una velocità impareggiabile e comprende una barra stabilizzatrice dei tasti affinché ogni pressione sia precisa e accurata. In combinazione con un nuovo design, tali caratteristiche lo rendono il primo tasto meccanico a scatto con attuazione e ritorno nello stesso punto per prestazioni eccezionalmente rapide.

Una barra stabilizzatrice dei tasti nella parte superiore garantisce che il movimento del tasto rimanga livellato e costante indipendentemente dall’angolazione della pressione. Provate la sensazione di ritorno a scatto di una tastiera meccanica senza alcuna resistenza durante l’attuazione, mantenendo ogni battuta estremamente leggera e bilanciata.

I tasti Razer sono rinomati per la loro durata, e adesso durano ancora più a lungo. Grazie all’attuazione ottica che permette di ridurre il contatto fisico, i tasti Razer Opto-Meccanici eliminano quasi completamente la degradazione, fornendo una durata fino a 100 milioni di battute.

Tutto questo (e molto di più) può essere vostro a soli 109,99 euro grazie all’offerta del giorno di Amazon. Fossi in voi non mi farei scappare un’offerta del genere su una delle tastiere da gaming migliori sul mercato.