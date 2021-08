La tavola periodica diventa 3D e interattiva grazie a Google

Sapevate che per via della sua intensa radioattività, l'attinio al buio emette una spettrale luce azzurra? E che il curio è impiegato come fonte di energia sui veicoli spaziali? Ancora, che Agatha Christie ha scelto il tallio per il perfido avvelenamento raccontato nel suo romanzo Un cavallo per la strega? È tutto scritto nella tavola periodica interattiva portata online da Google e raggiungibile a questo link.

Google lancia una tavola periodica interattiva

Accessibile direttamente dal motore di ricerca dopo aver digitato query come “periodic table” (al momento non risulta ancora disponibile in Italia con questa modalità), è una delle novità annunciate oggi dal gruppo di Mountain View in vista del rientro a scuola, a supporto degli studenti che dalle prossime settimane si troveranno a dover fare i conti con i rudimenti della chimica.

Selezionando ogni elemento viene visualizzata la relativa scheda con informazioni dettagliate come il simbolo che lo contraddistingue sulla tavola, la massa atomica, la densità (quando liquido al punto di fusione), la temperatura di fusione, quella di ebollizione, l'anno della scoperta e il nome (o i nomi) dell'autore. C'è anche un modello 3D da ingrandire e ruotare a piacimento.