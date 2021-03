Tavoletta grafica Wacom One scontata del 30%

In questo periodo di pandemia e soprattutto di rafforzamento della didattica a distanza ci sono stati dei dispositivi che hanno preso sempre più piede nelle case delle persone e tra questi troviamo le tavolette grafiche. Oggi vi vogliamo segnalare un’interessante offerta che riguarda la tavoletta grafica con penna Wacom One compatibile con Windows, iOS e alcuni dispositivi Android. Il suo costo passa da 79,90 euro a 56,00 euro.

Wacom One, una tavoletta grafica per studio e lavoro

La tavoletta con penna One di Wacom è stata progettata per chi disegna, traccia schizzi, dipinge e ritocca foto con il proprio Mac o PC. Grazie alla leggera e precisa penna, l’elegante design e i tutorial online, questa tavoletta grafica è tutto ciò che serve per essere creativo in digitale.

Qualsiasi cosa desideriate creare, diventa facile con One by Wacom. La tavoletta ha tutto ciò che serve e niente di superfluo, per cui sarà facile iniziare il vostro prossimo progetto. È sufficiente collegare il cavo USB al Mac o PC, scaricare e installare il driver e siete pronti per cominciare. Insegnanti, studenti e team virtuali: tutti sono avvantaggiati da One by Wacom e il nuovo bundle di software educational. Insegnate e imparate a distanza con Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck.

Wacom One è disponibile in grande sconto su Amazon al prezzo di 56 euro invece di 79,90 euro di listino.