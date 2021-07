Tavolino mobile per PC portatile a soli 31 euro

Quello che vi proponiamo oggi è un accessorio diverso dal solito, ma decisamente utile per i possessori di laptop. Stiamo parlando del tavolino mobile per PC SogesFurniture per godere del proprio computer ovunque e con la massima comodità.

Tavolino mobile per PC portatile SogesFurniture: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto piuttosto semplice, in sostanza è una base d’appoggio abbastanza ampia per posizionare il PC e non solo. Il piano, infatti, è largo ben 80cm in modo da garantire abbastanza spazio anche per eventuali dispositivi o accessori aggiuntivi. Un esempio può essere un secondo monitor per ampliare l’area di lavoro, così come un HUB o una docking station per le periferiche esterne. Molto comode le 4 ruote che permettono di spostare il tavolo con estrema facilità, anche se occupato dalle apparecchiature.

Da non sottovalutare poi la possibilità di regolare l’altezza del piano d’appoggio, per adattarla a qualsiasi seduta. Che siate in poltrona, sul divano o sul letto, in pochi secondi è possibile trovare l’altezza più congeniale alle proprie esigenze. Infine, molto interessante lo stand integrato per i dispositivi mobili posto nella parte alta. Questo possiede 3 fessure che permettono per far passare comodamente i cavi, in modo da poter caricare i dispositivi anche se appoggiati al suo interno. Insomma, una soluzione essenziale, ma estremamente funzionale sia per chi lavora, che per chi vuole godere magari di qualche contenuto multimediale comodamente.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore, il tavolo è acquistabile su Amazon a soli 31,39 euro grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, che si somma allo sconto preapplicato del 15%. Il tavolino è disponibile nelle varianti Nera, Bianca e Rovere.