Taxi volanti elettrici nel Regno Unito già nel 2025?

Joby Aviation non si ferma più. Dopo aver annunciato piani per commercializzare i suoi taxi volanti elettrici in sei paesi, ora punta dritto sul Regno Unito. E per farlo, si è assicurata un partner d’eccezione: Virgin Atlantic.

Il Regno Unito pronto per i taxi volanti elettrici

Quando vedremo i taxi volanti di Joby sfrecciare nei cieli britannici? Bella domanda. L’azienda, che è sbarcata in borsa nel 2021 tramite una SPAC, non ha fornito tempistiche precise. Un portavoce ha solo detto che succederà dopo il debutto negli Emirati Arabi Uniti e negli Stati Uniti.

Joby spera di iniziare i test di mercato a Dubai entro fine anno o inizio 2026, dopo aver consegnato il suo primo velivolo eVTOL (a decollo e atterraggio verticale elettrico) nel paese. Quanto agli USA, il piano era di lanciare un servizio commerciale a New York o Los Angeles nel 2025. Ma quella data potrebbe slittare, visto che Joby deve ancora ottenere tutte le certificazioni necessarie dalla Federal Aviation Administration.

A ottobre 2024, Joby aveva detto di essere vicina a ricevere la certificazione di tipo, che approva il design del veicolo. Ma oggi, un portavoce non ha saputo fornire un aggiornamento sui tempi. E anche nel Regno Unito, Joby dovrà prima ottenere le sue certificazioni dalla Civil Aviation Authority britannica. L’azienda ha fatto domanda per far validare il suo velivolo a luglio 2022.

L’accordo con Virgin

Joby sarà il partner esclusivo della compagnia aerea per la distribuzione nel Regno Unito. Ma attenzione: l’azienda californiana ha già un accordo di esclusiva reciproca con un’altra compagnia, Delta, sia negli USA che nel Regno Unito. Questo perché Delta possiede circa la metà di Virgin.

L’accordo con Delta promette di offrire ai clienti un servizio premium che li porta direttamente dagli eliporti locali all’aeroporto. Quello con Virgin promette una rete simile di siti di atterraggio in tutto il Regno Unito, ma inizierà collegando i passeggeri dagli hub di Virgin a Heathrow e all’aeroporto di Manchester. In futuro, i clienti Virgin potranno prenotare un posto sui velivoli di Joby direttamente tramite l’app e il sito web della compagnia aerea. Sì, avete capito bene: prenotare un taxi volante sarà facile come prenotare un volo.

200 miglia all’ora, 4 passeggeri e un pilota: ecco l’eVTOL di Joby

Ma come sarà questo taxi volante di Joby? Progettato per trasportare un pilota, quattro passeggeri e un po’ di bagagli, promette di volare a velocità fino a 200 miglia all’ora. In pratica, ci vorrebbero solo 15 minuti per coprire il tragitto tra Leeds e Manchester.

Certo, Joby è ancora lontana dal dispiegamento su larga scala. Ma le sue intenzioni sono chiare: lanciare un servizio di taxi aerei negli Stati Uniti, nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti, in Corea del Sud, in Giappone, in India e in Australia. Sette paesi, sette mercati potenzialmente rivoluzionati dai taxi volanti elettrici.