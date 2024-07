Taylor Swift arriva in Italia: recupera il film-concerto su Disney+

Taylor Swift arriva in Italia con il suo The Eras Tour, con due concerti in programma il 13 e il 14 di luglio allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono, naturalmente, già esauriti da tempo con tanti fan italiani che attendono con ansia i concerti.

Per prepararsi al concerto oppure per sopperire all’impossibilità di parteciparvi, è possibile dare un’occhiata al documentario The Eras Tour, un vero e proprio film/concerto, disponibile all’interno del catalogo di Disney+.

Per iniziare la visione di Taylor Swift – The Eras Tour su Disney+ è possibile accedere alla piattaforma tramite il box qui di sotto. L’accesso è legato all’attivazione di un abbonamento: Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese.

Taylor Swift: The Eras Tour è su Disney+

Già disponibile su Disney+, in streaming illimitato per gli abbonati, Taylor Swift: The Eras Tour è il film che ripercorre il concerto tenuto dal 3 all’8 agosto 2023 a Los Angeles dalla cantante che, sera dopo sera, ha messo in scena uno spettacolo senza precedenti, con decine di migliaia di fan che hanno avuto modo di partecipare all’evento. Il film contiene circa 50 canzoni, interpretate da Taylor Swift.

Per iniziare la visione di Taylor Swift: The Eras Tour (che nell’ultima versione Taylor’s Version dura 201 minuti) basta aver attivato un abbonamento su Disney+. Le opzioni sono:

Standard c on pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

c al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese

al costo di 8,99 euro al mese Premium al costo di 11,99 euro al mese

Tutti gli abbonamenti sono senza vincoli. I piani Standard senza pubblicità e Premium prevedono la possibilità di attivare un abbonamento annuale, rispettivamente a 89,99 euro e 119,99 euro, risparmiando due mesi sul costo complessivo. Per accedere subito alla piattaforma di streaming basta premere sul box qui di sotto.