Taylor Swift in esclusiva su Disney+: abbonati da 5,99€/mese

Oggi arriva su Disney+ il docufilm The Eras Tour della pop star Taylor Swift. Questo show in esclusiva sulla piattaforma, racconta attraverso un viaggio emozionante, la straordinaria carriera dell’artista, vincitrice di 14 Grammy. Ecco come abbonarsi con un sistema per risparmiare 2 mesi.

Guarda il documentario di Taylor Swift da oggi disponibile

Diretto Sam Wrench, Taylor Swift | The Eras Tour ha già conquistato il pubblico globale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi, grazie ad un incasso superiore ai 260 milioni di dollari. Ora, grazie a Disney+, questa esperienza, arricchita da contenuti inediti, tra cui la canzone “Cardigan” e quattro esibizioni acustiche esclusive che non erano presenti nella versione cinematografica originale arriva direttamente a casa tua.

Abbonarsi a Disney+ è molto semplice. Visita il sito ufficiale, crea il tuo account e scegli uno dei piani disponibili. Sono tre ed ecco i dettagli:

Standard con inserzioni pubblicitarie : 5,99€ mensili, questo piano non prevede l’opzione di abbonamento annuale e non include la possibilità di scaricare i contenuti. Offre la visione contemporanea su 2 dispositivi e assicura una qualità video fino al Full HD.

: 5,99€ mensili, questo piano non prevede l’opzione di abbonamento annuale e non include la possibilità di scaricare i contenuti. Offre la visione contemporanea su 2 dispositivi e assicura una qualità video fino al Full HD. Standard senza pubblicità : 8,99€ al mese o 89€ se si sceglie la formula annuale. Puoi scaricare i contenuti per la visione offline, godere di 2 stream simultanei con qualità video fino al Full HD.

: 8,99€ al mese o 89€ se si sceglie la formula annuale. Puoi scaricare i contenuti per la visione offline, godere di 2 stream simultanei con qualità video fino al Full HD. Premium: 11,99 € mensili o 119,9€ all’anno, questo piano è ideale se cerchi l’esperienza di visione più completa. Include la possibilità di download, permette fino a 4 stream contemporanei e offre video in qualità 4K HDR con audio Dolby Atmos.

Dopo questa panoramica, il trucco per risparmiare due mesi di abbonamento è quello di scegliere il piano Standard senza pubblicità o il Premium con pagamento annuale. In questo caso avrai 12 mesi di abbonamento al prezzo di 10.

Non perdere l’occasione di abbonarti a Disney+ e guardare film e show esclusivi come il documentario su Taylor Swift. Visita la pagina ufficiale, scegli il piano che preferisci e abbonati al più presto.