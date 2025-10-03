TCL 65V6C: la TV 4K da 65 pollici in sconto a soli 399 euro

Con l’offerta di Amazon su TCL 65V6C puoi mettere nel tuo salotto una TV 4K di fascia alta a fronte di una spesa davvero irrisoria. Ha una diagonale da 65 pollici e un design senza cornici dall’aspetto minimalista, può essere montata sui supporti in dotazione oppure a parete. In questo momento la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 399 euro. La funzionalità smart sono quelle della piattaforma Google TV, con applicazioni preinstallate per tutti i servizi di streaming più noti (Netflix, Prime Video, Disney+ e così via).

Affare TV 4K: l’offerta di Amazon per TCL 65V6C

Ha un pannello con HDR10, HLG e HDR10+ per una qualità dell’immagine sempre senza compromessi, con retroilluminazione Direct LED e consumi ridotti al minimo. A gestire ogni operazione c’è il processore AiPQ progettato internamente che sfrutta un algoritmo per visualizzare contenuti a risoluzione Ultra HD in modo stabile e fluido. A questo si aggiungono il sistema Motion Clarity, la modalità Game Master per giocare e Dolby Audio. Vuoi saperne di più? Non ti resta che dare uno sguardo alla scheda completa per altri dettagli.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 39% sul listino ufficiale e acquista la TV 4K di TCL da 65 pollici (modello 65V6C) al prezzo finale di soli 399 euro. Sono già oltre 7.700 le recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce dopo averla messa alla prova, con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

Ordinala adesso per riceverla direttamente a casa tua entro pochi giorni, con la consegna gratis, potendo contare inoltre sul disimballaggio e assemblaggio senza costi aggiuntivi. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità, un requisito necessario quando si acquista un articolo come un televisore.